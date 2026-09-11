Les coureurs arrivent au sommet de Peñas Blancas ce vendredi. Voici la présentation de la 19ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « Étape plate dans sa première partie, avant que la Serranía de Ronda ne mette les jambes des cyclistes à rude épreuve avant l’ascension finale vers Peñas Blancas. À ce stade de la course, cela pourrait être une bonne journée pour une échappée. »

Départ fictif : 11 h 50

Arrivée prévisionnelle : 17 h 14

Nos favoris : Tobias Halland Johannessen, Valentin Paret-Peintre, Santiago Buitrago.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 15 sur Eurosport 1.