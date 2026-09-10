Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 18ème étape de La Vuelta 2026. Au terme de ce contre-la-montre inidviduel de 32.1 km disputé entre El Puerto de Santa María et Jerez de la Frontera, le Suisse a réalisé le meilleur temps en 35:23″, à plus de 54 km/h de moyenne.

Il devance Callum Thornley (Red Bull Bora-Hansgrohe), +02″, et Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), +09″. Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) prend la 4ème place à 19″. Auteur d’un excellent contre-la-montre, Enric Mas (Movistar Team) termine 12ème à 52″. L’Espagnol conserve le maillot rourge, 1:37″ devant Roglic avant les deux dernières étapes de montagne.

Le classement de la 18ème étape de La Vuelta 2026

  1. Stefan Küng
  2. Callum Thornley
  3. Joao Almeida

Crédit : La Vuelta 