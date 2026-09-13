Après être monté à quatre reprises sur le podium final, Enric Mas (Movistar Team) a remporté La Vuelta pour la première fois de sa carrière.

Enric Mas (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 81ème édition de La Vuelta. Dès la 6ème étape, l’Espagnol a montré qu’il était e très grande forme, en revenant sur Tadej Pogacar avant de s’incliner face au sprint. Deux jours plus tard, le Slovène chute violemment et quitte les routes du Tour d’Espagne. Au soir de la 8ème étape, Mas s’empare du maillot rouge, qu’il conservera jusqu’à l’arrivée. Le lendemain, pour son premier jour en rouge, le leader de la Movistar court en patron et s’impose au sommet de l’Alto de Aitana, confortant sa tunique de leader.

Bien entouré au sein de la formation Movistar, Enric Mas n’a jamais été mis en difficulté lors des deux dernières semaines. Il était le plus fort dès que la route s’élevait et a réalisé un excellent contre-la-montre inidviduel, probablement le meilleur de sa carrière. À 31 ans, Mas remporte le premier Grand Tour de sa carrière, lui qui a connu une saison 2025 difficile. Sur le podium final, il devance Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Felix Gall (Décathlon CMA CGM). Premier Français, Clément Berthet (Groupama-FDJ United) termine 8ème de cette Vuelta 2026.

Le classement général de La Vuelta 2026

Enric Mas Primoz Roglic Felix Gall





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Les maillots distinctifs de La Vuelta 2026

6ème du classement général, Oscar Onley (Netcompany Ineos) est le mailleur jeune de ce Tour d’Espagne. Vainqueur de deux étapes, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) remporte le maillot vert, deux ans après sa chute et son abandon, alors qu’il était maillot vert et meilleur grimpeur de La Vuelta 2024. Le Belge a également été désigné super combatif de ce Tour d’Espagne. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) remporte le maillot à pois tandis que la Décathlon CMA CGM décroche le classement par équipe.