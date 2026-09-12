Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 20ème étape de La Vuelta 2026. Pour cette dernière explication en montagne, on pouvait croire que les favoris allaient vouloir se disputer la gagne mais c’est une nouvelle fois l’échappée qui a eu le dernier mot. Après avoir fait la diffèrence à sept kilomètres de l’arrivée, Mikel Landa s’impose en solitaire au sommet de Collado del Alguacil (8.4 km à 9.9%). Il devance Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) et Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech.

La victoire de Mikel Landa ! Plus de cinq ans après son dernier succès, le Basque de 36 ans remporte la 20e étape de #LaVuelta26 en solitaire #LesRP pic.twitter.com/zagJ1uvNVC — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 12, 2026

Landa renoue avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras depuis août 2021 sur le Tour de Burgos. Dans le groupe des favoris, Felix Gall (Décathlon CMA CGM) a repris du temps à ses concurrents mais reste à la troisième place du classement général. Enric Mas (Movistar Team) est toujours solide leader avant la dernière étape ce dimanche. Après avoir attaqué tôt dans l’étape, Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) réalise la bonne opération du jour et remonte à la 5ème place du classement général tandis qu’Oscar Onley (Netcomany Ineos) sort du top 5.

Enric Mas va remporter la Vuelta ! Solide dans l’étape reine, le maillot rouge termine 14e du jour, derrière Felix Gall et devant Primoz Roglic, qui vont, sauf accident, l’accompagner sur le podium final, dimanche à Grenade #LaVuelta26 #LesRP pic.twitter.com/nMwD3lpznS — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 12, 2026

Le classement de la 20ème étape de La Vuelta 2026

Mikel Landa Tobias Halland Johannessen Ramses Debruyne





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