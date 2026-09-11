Plus de 5 000 mètres de dénivelé au programme de cette dernière étape de montagne. Voici la présentation de la 20ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « Dernière grande étape de montagne. Très dure, avec plus de 5 000 mètres de dénivelé cumulé. La double ascension de Hazallanas (1re car.), avec le Purche (1re car.) entre les deux, mettra à rude épreuve les jambes des cyclistes qui devront affronter l’ascension finale vers le Collado del Alguacil sur 8,3 kilomètres à 9,8 %. »

Départ fictif : 12 h 30

Arrivée prévisionnelle : 17 h 16

Nos favoris : Enric Mas, Primoz Roglic, Felix Gall, Richard Carapaz.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 30 sur Eurosport 1.