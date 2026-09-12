Quatre ascensions de l’Alhambra au programme de ce dernier jour de course. Voici la présentation de la 21ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « Grenade accueillera une étape finale de La Vuelta dont le principal attrait sera la montée vers l’Alhambra sur un circuit à travers les rues de la cité nasride. Le monument de Grenade couronnera le vainqueur final de la course lors d’une étape où le gagnant devrait être un cycliste explosif. »

Départ fictif : 16 h 20

Arrivée prévisionnelle : 19 h 06

Nos favoris : Wout van Aert, Matthew Brennan, Bryan Coquard, Jordi Meeus.

Comment suivre l’étape ? Dès 16 h 20 sur Eurosport 1.