Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la 21ème étape de La Vuelta 2026. Le Norvégien s’est imposé au sprint après avoir résisté au retour d’Alessandro Romele (XDS Astana Team) dans les derniers mètres. Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) complète le podium de cette dernière étape. Premier Français, Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United) prend la 5ème place. Enric Mas (Movistar Team) remporte le classement général de cette Vuelta 2026, le premier Grand Tour de sa carrière.
Tobias Halland Johannessen s’offre la dernière étape de la Vuelta ! Le Norvégien devance Alessandro Romele au sprint à Grenade #LaVuelta26 #LesRP pic.twitter.com/643nlX4iNY
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 13, 2026
Le classement de la 21ème étape de La Vuelta 2026
- Tobias Halland Johannessen
- Alessandro Romele
- Ramses Debruyne
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