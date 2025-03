Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape de Paris-Nice 2025. Le champion d’Europe s’est imposé au sprint devant Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) et Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team). Tim Merlier décroche sa cinquième victoire de la saison et s’empare du premier maillot jaune de ce Paris-Nice 2025. Pour la lutte au classement général, Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) a pris 6″ de bonification contre 4″ pour le tenant du titre, Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike).

