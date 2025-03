Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape de Paris-Nice. La Visma Lease a Bike a profité du vent et de la pluie pour durcir la course et provoquer des bordures. Parmi les pièges, on retrouve les UAE Team Emirates – XRG Joao Almeida et Brandon Mcnulty ou encore Lenny Martinez (Bahrain Victorious), qui a perdu près de 9 minutes. À l’avant, les Visma Lease a Bike et les Ineos Grenadiers étaient en surnombre, mais c’est finalement Mads Pedersen qui s’impose au sprint. Il devance les Ineos Grenadiers Joshua Tarling et Samuel Watson. Matteo Jorgenson conforte son maillot jaune de leader tandis que Jonas Vingegaard n’a pas pris le départ, blessé à la main au lendemain de sa chute.

