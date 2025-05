Avinox de DJI, le plus jeune arrivant dans le monde des motorisations VTT, vient d’annoncer le déploiement de mises à jour majeures pour 2025 avec la version V00.11.03.04 de son firmware et la nouvelle application Avinox Ride v1.3.3. Au programme : plus de patate, un contrôle affiné et une ribambelle de fonctionnalités intelligentes qui promettent de transcender l’expérience.

« Avec nos mises à jour 2025, nous n’augmentons pas seulement la puissance de crête ajustable—nous offrons aux riders plus de liberté pour façonner le comportement de leur motorisation, » explique Ferdinand Wolf, Directeur Expérience Produit chez Avinox. « Ces évolutions reflètent notre engagement à proposer des innovations qui boostent les performances, préservent les composants et rendent le pilotage plus intuitif, réactif et personnalisé. »

Plus de patate là où ca compte

Les riders peuvent désormais pousser jusqu’à 1 000 watts de puissance de crête en modes Auto, Trail et Turbo—une augmentation de 17,6% par rapport aux limites précédentes. La plage d’assistance ajustable en modes Trail et Turbo a également été élargie, offrant plus de contrôle sans toucher aux configurations préétablies.

Des boosts plus intelligents et des démarrages plus francs

Le mode Boost est maintenant réglable de 10 à 60 secondes, offrant des pics de puissance adaptables pour les montées raides ou les sprints. Une nouvelle fonction Quick Start permet au moteur de réagir plus rapidement au coup de pédale—idéal pour les relances techniques en montée.

Contrôle avancé et personnalisation poussée

Les mises à jour introduisent le Real-Time Tune, une fonctionnalité permettant aux riders d’utiliser des contrôleurs sans fil pour augmenter ou diminuer les niveaux d’assistance à la volée. Les modes d’assistance peuvent désormais être réorganisés, masqués ou renommés, et l’écran de contrôle supporte jusqu’à 8 éléments de données, incluant graphiques en barres et courbes, chronomètre et visualisations diverses.

En complément, le système prend maintenant en charge :

SmoothShift (nécessite le dérailleur Sram X0 Eagle Transmission) : permet de changer de vitesse en roue libre via le contrôleur AXS, améliorant le contrôle sans pédaler. Lorsqu’un changement de vitesse est détecté, le couple est réduit pour protéger la chaîne et prolonger sa durée de vie (activation manuelle requise).

(nécessite le dérailleur Sram X0 Eagle Transmission) : permet de changer de vitesse en roue libre via le contrôleur AXS, améliorant le contrôle sans pédaler. Lorsqu’un changement de vitesse est détecté, le couple est réduit pour protéger la chaîne et prolonger sa durée de vie (activation manuelle requise). Control Center : surveille l’état du bike, enregistre les données et gère les accessoires directement depuis l’écran embarqué.

: surveille l’état du bike, enregistre les données et gère les accessoires directement depuis l’écran embarqué. Limites de charge personnalisées : Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner des seuils de charge de batterie de 70%, 80%, 95% ou 100%, équilibrant longévité et autonomie.

Expérience app améliorée et connectivité optimisée

La nouvelle Avinox Ride App v1.3.3 introduit une interface plus cohérente, la possibilité de supprimer les données de ride, une synchronisation Strava améliorée et la visualisation des mouvements historiques en cas de chute. Elle intègre également des améliorations de sécurité avec authentification à six chiffres et verrouillage d’écran de 30 secondes après plusieurs tentatives infructueuses.

La compatibilité Bluetooth a été affinée, assurant une stabilité lors du réglage des paramètres de transmission et améliorant la cohérence des données de ride entre l’app et l’écran.

Instructions de mise à jour

Ces mises à jour sont disponibles via la nouvelle application Avinox Ride v1.3.3, compatible avec les appareils iOS et Android. Les riders sont encouragés à mettre à jour leurs systèmes pour profiter pleinement de ces nouvelles fonctionnalités. Pour des performances optimales, il est recommandé de mettre à jour simultanément l’application et le moteur.

Pour plus d’informations et télécharger le dernier firmware, rendez-vous sur le centre de téléchargement Avinox : https://www.avinox-ebike.com/avinox-system/downloads