Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape de l’UAE Tour 2025. Dans les 20 derniers kilomètres, la formation UAE Team Emirates – XRG de Tadej Pogačar accélère et on assiste à des bordures. De nombreux favoris pour le classement général sont piégés comme Lennert Van Eetvelt (Lotto), Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ou encore Oscar Onley (Picnic PostNL) mais le deuxième groupe parvient à revenir dans le final. Dans la dernière ligne droite, tous les meilleurs sprinters sont bien là et c’est Jonathan Milan qui lève les bras pour la deuxième fois cette semaine. Il devance, de justesse, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Le classement de la 4ᵉ étape de l’UAE Tour 2025

Jonathan Milan Tim Merlier Jasper Philipsen

Results powered by FirstCycling.com