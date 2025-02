Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape de l’UAE Tour 2025. À 35 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogačar et ses coéquipiers d’UAE Team Emirates – XRG) tentent un coup de bordure, mais tout finit par rentrer dans l’ordre. Au terme d’un sprint en bosse lancé par Pogacar à 300m, Jonathan Milan fait parler sa puissance et s’impose en costaud, au bout de l’effort. Il devance Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Tobias Lund Adresen (Picnic PostNL). Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a franchi la ligne en deuxième position, mais a été déclassé pour avoir gêné Fisher-Black. Milan décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Big man Jhonny Milan wins the first stage of UAE Tour! Great sprint battle! #UAETour2025 https://t.co/GMY8dVP99e pic.twitter.com/Hbb2W6lGzR — Eemeli (@LosBrolin) February 17, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape de l’UAE Tour 2025

Jonathan Milan Finn Fisher-Black Tobias Lund Adresen

