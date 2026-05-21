Specialized présente son nouveau casque S‑Works Evade 4, avec une aérodynamique et une ventilation optimisées.

Specailized dévoile le nouveau casque S‑Works Evade 4, conçu dans le WinTunnel, perfectionné en collaboration avec des coureurs du World Tour et validé par plus de 100 heures d’essais aérodynamiques et thermiques, l’Evade 4 offre cette combinaison rare que tout coureur recherche, mais que peu de casques parviennent à atteindre : une aérodynamique et une ventilation de classe mondiale, associées à un confort encore accru. L’Evade 4 est 2,4 % plus frais grâce à des aérations redessinées, à la réintroduction d’un nouveau MouthPort, à des canaux internes optimisés et à une forme de tête méticuleusement mise à jour qui améliore l’ajustement, le confort et la circulation de l’air. Le tout sans aucune perte aérodynamique.

Caractéritiques du S‑Works Evade 4